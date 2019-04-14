Стёкла панорамные к щитку сварщика, покровные, арт 00630 СОМЗ, комплект из 5 шт

Описание товара

Наружное поликарбонатное покровное стекло к сварочным щиткам в корпусе Favori®T, в т.ч. автоматически затемняющихся и с креплением на каске. Комплект состоит: из 5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла.