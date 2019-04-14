Бахилы морозостойкие, с надставкой

Описание товара

Морозостойкие бахилы рекомендуются для защиты ног от пониженных температур (до -30 гр. С). Голенище бахил из брезентовой ткани. Верх бахилы соединяется ниточным швом с галошей из ПВХ. Вкладной утепляющий чулок. Войлочная стелька. Вес 1,4 кг.