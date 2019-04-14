Бахилы С093 РБМ рыбацкие

Описание товара

Бахилы рыбацкие С093 РБМ с морозостойким голенищем из водонепроницаемого материала. Антискользящая шипованная подошва. Вкладной утепляющий чулок триплекс из нетканого материала, байки и искусственного меха, теплая стелька. Объем регулируется шнуровкой. Вес 2,8 кг.