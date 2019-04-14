Стол для армрестлинга разборный

Описание товара

Стол для занятий армрестлингом изготовлен из металлического профиля, полностью разборный. Покрашен порошковой краской цветом, согласованным с заказчиком. Столешница стола для армрестлинга обита искусственной кожей двух цветов: красный и синий. Для удобства использования, с двух сторон установлены ручки для захвата, подушки и подлокотники, которые при необходимости переставляются, для занятий любой удобной рукой. Характеристики:Разборный стол для армспорта: длина - 900 мм, ширина - 660 мм, высота - 1040 мм (с ручкой 1180 мм).Цвет рамы - черный (изменения - по согласованию с заказчиком).Состоит из столешницы, обитой искусственной кожей (2 цвета) и металлической разборной рамы.Использование ППЭ для подкладочного материала высотой 1 см с кратностью вспенивания 30.Рама стола для армрестлинга изготовлена из металлического профиля 40х40 мм и 40х20 мм.Изделие поставляется в разобранном виде.