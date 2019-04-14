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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              12 995

              Стол для армрестлинга разборный

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Стол для занятий армрестлингом изготовлен из металлического профиля, полностью разборный. Покрашен порошковой краской цветом, согласованным с заказчиком. Столешница стола для армрестлинга обита искусственной кожей двух цветов: красный и синий. Для удобства использования, с двух сторон установлены ручки для захвата, подушки и подлокотники, которые при необходимости переставляются, для занятий любой удобной рукой. Характеристики:Разборный стол для армспорта: длина -  900 мм, ширина - 660 мм, высота - 1040 мм (с ручкой 1180 мм).Цвет рамы - черный (изменения - по согласованию с заказчиком).Состоит из столешницы, обитой искусственной кожей (2 цвета) и металлической разборной рамы.Использование ППЭ для подкладочного материала высотой 1 см с кратностью вспенивания 30.Рама стола для армрестлинга изготовлена из металлического профиля 40х40 мм и 40х20 мм.Изделие поставляется в разобранном виде.
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