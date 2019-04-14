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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              1 350

              Турник настенный складной Спектр 3 цв белый

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
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              Описание товара
              Турник настенный складной с широким хватом выдерживает нагрузку до 200 кг. Прочная конструкция. Неопреновые ручки в комплект не входят. (Приобретайте отдельно. Для Спектр 3 необходимо 2 шт.Широкий хват: 102 см.Вынос от стены: 39 смВысота: 20 смДиаметр перекладины: 28 ммРазмер упаковки: 103х25х6 смВес турника: 3,7 кгВес брутто: 5,1 кг.
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