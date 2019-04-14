Турник настенный складной Спектр 3 цв белый

Описание товара

Турник настенный складной с широким хватом выдерживает нагрузку до 200 кг. Прочная конструкция. Неопреновые ручки в комплект не входят. (Приобретайте отдельно. Для Спектр 3 необходимо 2 шт.Широкий хват: 102 см.Вынос от стены: 39 смВысота: 20 смДиаметр перекладины: 28 ммРазмер упаковки: 103х25х6 смВес турника: 3,7 кгВес брутто: 5,1 кг.