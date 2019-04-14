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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              1 555

              Тяга страховочная с крюком Фортиус

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Основные преимущества и назначение:Крюк предназначен для снижения нагрузки на зону предплечий и запястья, когда выполняется упражнение на снаряде. Крюки для перекладины обеспечивают надежный и крепкий хват. Вы можете выполнять упражнения намного длительнее и эффективнее, а кисти рук будут уставать намного меньше.Крюки Фортиус легко надеть на руки. Перекладина (или гриф) с комфортом укладываются в ладони из-за кожаной накладки на крюкТехнические характеристики:Максимальная нагрузка – 150 кг.Диаметр зацепа – 40 мм (подходит к использованию с домашними и уличными снарядами)Цвет – черныйМатериал - высококачественная кожа и стальВИДЕО:​​​​
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