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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              4 405

              Переносной хореографический станок двухрядный Аллегро

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Хореографический двухрядный станок Аллегро, высотой 108 см. Благодаря переносным опорам он очень мобильный, его можно при необходимости переносить и ставить в удобном месте. Широкий спектр цветов.  (обговаривается с заказчиком). Поручни для хореографического станка можно на выбор: сосна, дуб, бук или нержавеющая сталь.Тип -переноснойВысота от пола до центра оси нижнего поручня: 73 см Высота от пола до центра оси верхнего поручня: 108 смКаждый поручень крепится к опорам при помощи двух саморезов с каждой стороныДлина поручня (ширина станка): 200 см. Диаметр поручней: 50 ммЦельносварная конструкция опор (возможно изготовление разборного варианта)Тип покраски металлических поверхностей: порошковая (цвет - по согласованию с заказчиком)Высота хореографического станка: 110 смДлина опоры по полу 60 смВес конструкции - 11 кгОпоры изготовлены из конструкционной сталиТорцы опор оснащены широкими пластиковыми заглушками для защиты пола от царапинПоручни изготовлены из сосны (вы можете выбрать также дуб, бук и нержавеющую сталь)
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