Эспандер боевой мяч Fight Ball СМ

Описание товара

Качественно-технические характеристики товараОсновные преимущества и назначение:Тренировка с помощью эспандера боевой мяч Fight Ball проходит методом крепления специальной лентой с застежкой мяча к голове спортсмена. При тренировке, мяч отскакивает от головы . Данное действие копирует упражнение с противником, если он ударяет по голове. С эспандером боевой мяч Fight Ball, вы можете тренировать силы, точность удара и так же, происходит правильная координация. Поверхность мяча - специальная прочная и мягкая ткань, защищающая ваши руки.Технические характеристики:Страна производитель: РоссияБренд: СМВес, кг: 0.4Высота, см: 10Длина, см: 20Ширина, см: 15