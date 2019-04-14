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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              300

              Эспандер боевой мяч Fight Ball СМ

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Качественно-технические характеристики товараОсновные преимущества и назначение:Тренировка с помощью эспандера боевой мяч Fight Ball проходит методом крепления специальной лентой с застежкой мяча к голове спортсмена. При тренировке, мяч отскакивает от головы . Данное действие копирует упражнение с противником, если он ударяет по голове. С эспандером боевой мяч Fight Ball, вы можете тренировать силы, точность удара и так же, происходит правильная координация. Поверхность мяча - специальная прочная и мягкая ткань, защищающая ваши руки.Технические характеристики:Страна производитель: РоссияБренд: СМВес, кг: 0.4Высота, см: 10Длина, см: 20Ширина, см: 15
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