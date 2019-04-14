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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              1 053

              Брусья настенные складные Пульс цв белый

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Главным преимуществом брусьев"Пульс" является то, что они складные. Компактная конструкция и компактная упаковка экономят ваши средства на доставку товараМаксимальная нагрузка: свыше 200 кг. Способ крепления: к стене.Крепеж - в комплектеМатериал: сталь толщиной не менее 1,5 ммБрусья Пульс укомплектованы неопреновыми грипсами для защиты от мозолей Тип покраски - порошковаяВес брусьев: 3,2 кгРазмер упаковки: 55х20х6 см (инструкция по сборке - в упаковке) Рекомендованное расстояние между центрами брусьев: 55-60 см (должно соответствовать ширине плеч того, кто будет заниматься)Рекомендуется устанавливать брусья чуть ниже уровня грудиВынос от стены – 54 см.Диаметр ручек хвата - 28 мм
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