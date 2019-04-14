Брусья настенные складные Пульс цв белый

Описание товара

Главным преимуществом брусьев"Пульс" является то, что они складные. Компактная конструкция и компактная упаковка экономят ваши средства на доставку товараМаксимальная нагрузка: свыше 200 кг. Способ крепления: к стене.Крепеж - в комплектеМатериал: сталь толщиной не менее 1,5 ммБрусья Пульс укомплектованы неопреновыми грипсами для защиты от мозолей Тип покраски - порошковаяВес брусьев: 3,2 кгРазмер упаковки: 55х20х6 см (инструкция по сборке - в упаковке) Рекомендованное расстояние между центрами брусьев: 55-60 см (должно соответствовать ширине плеч того, кто будет заниматься)Рекомендуется устанавливать брусья чуть ниже уровня грудиВынос от стены – 54 см.Диаметр ручек хвата - 28 мм