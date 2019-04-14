Неопреновые ручки Antiskid (грипсы для турника)

Описание товара

Неопреновые ручки специально созданы для турников, брусьев, шведских стенок и других тренажеров. Сделаны из мягкого неопрена, благодаря этому исключается натирание мозолей. Руку можно надеть на трубу, благодаря жидкому мылу, которым нужно смазать саму трубу. Параметры:Защитная ручка выполнена из мягкого неопрена с прорезиненной внутренней частью.Благодаря каучуку, ручки устойчивы к стиранию, впитыванию влаги, а так же к температуре от -30°C до +70°C. Вес: ~ 20 гр.Материал: НеопренДлина: 22 см.Внутренний диаметр - 20 мм.Допустимый диаметр трубы: до 30 мм.Комплектация:Цена указана за 1 шт.Видеообзор: