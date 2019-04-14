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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.04.2019
              75

              Неопреновые ручки Antiskid (грипсы для турника)

              Телефон
              +7(800)5506850
              Продавец
              SPEKTR SPORT
              0
              Описание товара
              Неопреновые ручки специально созданы для турников, брусьев, шведских стенок и других тренажеров. Сделаны из мягкого неопрена, благодаря этому исключается натирание мозолей. Руку можно надеть на трубу, благодаря жидкому мылу, которым нужно смазать саму трубу. Параметры:Защитная ручка выполнена из мягкого неопрена с прорезиненной внутренней частью.Благодаря каучуку, ручки устойчивы к стиранию, впитыванию влаги, а так же к температуре от -30°C до +70°C. Вес: ~ 20 гр.Материал: НеопренДлина: 22 см.Внутренний диаметр - 20 мм.Допустимый диаметр трубы: до 30 мм.Комплектация:Цена указана за 1 шт.Видеообзор:
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