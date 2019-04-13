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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.04.2019
              1 700

              Мачете Рубака T137 SATIN

              Телефон
              +79167546465
              Продавец
              Интернет-магазин подарков и цветов
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              Описание товара
              бренд - Ножемирдлина клинка, мм - 365толщина клинка, мм - 3общая длина, мм - 530материал рукояти - резина, пластикножны - кордурасталь - 40х13твёрдость стали, HRC - 45 - 50особенность - темляк
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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