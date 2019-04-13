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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.04.2019
              14 550

              Электрокамин Royal Flame Designe 650CG

              Телефон
              88003330405
              Продавец
              Дачник.Маркет
              0
              Описание товара
              Габариты (ШxВxГ) 650x520x114 мм.Мощность обогрева 0,9-1,8 кВт.Вес 12,8 кг.Пульт Д/У есть.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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