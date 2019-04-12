Двигатель бензиновый Zongshen

Описание товара

Бензиновый четырехтактный двигатель ZONGSHEN (ЗОНГШЕН) GB 200 FB имеет рабочий объем 196 куб. см. и мощность 4,8 кВт (6,5 л.с.), систему газораспределения с верхним расположением клапанов OHV, принудительное воздушное охлаждение и горизонтальное расположение коленчатого вала диаметром 19,05 мм (метрический тип вала).

Высокое качество литейного производства, наличие чугунной гильзы цилиндра, точность изготовления обуславливают длительный ресурс двигателя. Это абсолютно новая модель, пришедшая на смену двигателю ZS 168 F, соответствует современным стандартам качества, предъявляемым, в том числе, к двигателям Honda и Briggs&Stratton. Разработан в тесном сотрудничестве с производителями садовой и силовой техники расположенными в Европе и Америке.