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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              7 800

              Двигатель бензиновый Zongshen

              Телефон
              +79264109199
              Продавец
              Элтим-Стоун
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              Описание товара
              Бензиновый четырехтактный двигатель ZONGSHEN (ЗОНГШЕН) GB 200 FB имеет рабочий объем 196 куб. см. и мощность 4,8 кВт (6,5 л.с.), систему газораспределения с верхним расположением клапанов OHV, принудительное воздушное охлаждение и горизонтальное расположение коленчатого вала диаметром 19,05 мм (метрический тип вала). 
              Высокое качество литейного производства, наличие чугунной гильзы цилиндра, точность изготовления обуславливают длительный ресурс двигателя. Это абсолютно новая модель, пришедшая на смену двигателю ZS 168 F, соответствует современным стандартам качества, предъявляемым, в том числе, к двигателям Honda и Briggs&Stratton. Разработан в тесном сотрудничестве с производителями садовой и силовой техники расположенными в Европе и Америке.
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