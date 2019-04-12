Резчики швов швонарезчики большой выбор

Описание товара

Продаются новые резчики швов.

Wacker (Германия). AMMANN (Германия). Diam(Китай). GROST (Китай). СплитСтоун(Россия)



Глубина реза до 320 мм

Двигатель Honda GX390, Honda GX200, Honda GX160



Швонарезчики для резки асфальта, бетона и железобетона