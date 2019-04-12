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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              37 000

              Резчики швов швонарезчики большой выбор

              Телефон
              +79166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара
              Продаются новые резчики швов.
              Wacker (Германия). AMMANN (Германия). Diam(Китай). GROST (Китай). СплитСтоун(Россия)

              Глубина реза до 320 мм
              Двигатель Honda GX390, Honda GX200, Honda GX160

              Швонарезчики для резки асфальта, бетона и железобетона
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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