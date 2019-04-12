Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              66 000

              Камнерезный станок OSC-A400 для резки камня

              Телефон
              +79166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара

              Технические характеристики:


              Длина реза: 800 мм,


              Глубина реза: 130 мм,


              Диск: 400 мм.


              Двигатель: 2,2 КВт, 220В


              Габариты: 950*600*1200 мм


              Вес: 70 кг


              Об. диска: 2800 об./мин


              Подача диска: Ручная


              Тип станка: Рельсовый Консольный



              Камнерезный отрезной станок OSC-A400,


              аналог станка DIAM-SK 800, предназначен для раскроя плит из натурального камня,


              кирпича, шамота, травертина, дикого камня, мрамора, гранита, бетона и т.п.


              Неподвижная режущая часть станка(голова) и подкатной рельсовый механизм


              рабочего стола позволяют осуществлять рез под углом 90 градусов на глубину до


              130мм. Под наклоном 45 градусов глубина пропила до 80 мм. Рама станка выполнена


              из стали толщиной 5мм, все движущиеся части- ролики, направляющие стола и оси


              крепления двигателя изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.



              Данная модель станка OSC-A400 является бюджетным, надежным и


              качественным оборудованием для строителей, отделочников, печников.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store