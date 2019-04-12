Камнерезный станок OSC-A400 для резки камня

Описание товара

Технические характеристики:





Длина реза: 800 мм,





Глубина реза: 130 мм,





Диск: 400 мм.





Двигатель: 2,2 КВт, 220В





Габариты: 950*600*1200 мм





Вес: 70 кг





Об. диска: 2800 об./мин





Подача диска: Ручная





Тип станка: Рельсовый Консольный









Камнерезный отрезной станок OSC-A400,





аналог станка DIAM-SK 800, предназначен для раскроя плит из натурального камня,





кирпича, шамота, травертина, дикого камня, мрамора, гранита, бетона и т.п.





Неподвижная режущая часть станка(голова) и подкатной рельсовый механизм





рабочего стола позволяют осуществлять рез под углом 90 градусов на глубину до





130мм. Под наклоном 45 градусов глубина пропила до 80 мм. Рама станка выполнена





из стали толщиной 5мм, все движущиеся части- ролики, направляющие стола и оси





крепления двигателя изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.









Данная модель станка OSC-A400 является бюджетным, надежным и





качественным оборудованием для строителей, отделочников, печников.