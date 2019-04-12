Станок камнерезный Helmut ST400-900N по кирпичу

Наименование Станок камнерезный ST400-900
Комплектация Камнерез, диск базовый, упаковка, набор инструментов
Особенности Усиленная рама и ножки
Частота вращения шпинделя, об/мин 2800
Габариты в упаковке, мм 1580 x 630 x 430
Вес брутто 91
Мощность, Вт 2200
Вес 81
Напряжение, В 220
Диаметр диска, мм 400
Посадочный диаметр, мм 25,4
Max глубина пропила под углом 90, мм 125
Размер стола, мм 530 x 430
Max глубина пропила под углом 45, мм 75
Размер режущего диска, мм 400 x 25.4
Max угол наклона рабочего стола 45°
Максимальная длина реза, мм 900