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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              63 000

              Станок камнерезный Helmut ST400-900N по кирпичу

              Телефон
              +79166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара

              Наименование Станок камнерезный ST400-900


              Комплектация Камнерез, диск базовый, упаковка, набор инструментов


              Особенности Усиленная рама и ножки


              Частота вращения шпинделя, об/мин 2800


              Габариты в упаковке, мм 1580 x 630 x 430


              Вес брутто 91


              Мощность, Вт 2200


              Вес 81


              Напряжение, В 220


              Диаметр диска, мм 400


              Посадочный диаметр, мм 25,4


              Max глубина пропила под углом 90, мм 125


              Размер стола, мм 530 x 430


              Max глубина пропила под углом 45, мм 75


              Размер режущего диска, мм 400 x 25.4


              Max угол наклона рабочего стола 45°


              Максимальная длина реза, мм 900

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