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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              26 500

              Плиткорез электрический 920 мм рез

              Телефон
              +79166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара

              Плиткорез электрический Helmut FS230H/1200



              Частота вращения шпинделя, об/мин 2950


              Габариты в упаковке, мм 1370 x 550 x 385


              Вес брутто 68


              Мощность, Вт 1200


              Вес 55


              Напряжение, В 220


              Диаметр диска, мм 230


              Посадочный диаметр, мм 25,4


              Max глубина пропила под углом 90, мм 45


              Размер стола, мм 960 x 400


              Max глубина пропила под углом 45, мм 40


              Размер режущего диска, мм 230 x 25.4 x 2.4


              Max угол наклона рабочего стола 45°


              Максимальная длина реза, мм 920



              Плиткорез электрический DIAM SPmax-250/1.5



              Длина реза 900 мм


              Глубина реза 60 , мм


              Диаметр диска 250 мм


              Угол поворота алмазного круга, градусы 0 - 45


              Мощность двигателя 1,5 кВт


              Скорость вращения, об/мин 3000 


              Максимальный диаметр отрезного круга, мм 250



              30 000,00р

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