Плиткорез электрический 920 мм рез

Плиткорез электрический Helmut FS230H/1200
Частота вращения шпинделя, об/мин 2950
Габариты в упаковке, мм 1370 x 550 x 385
Вес брутто 68
Мощность, Вт 1200
Вес 55
Напряжение, В 220
Диаметр диска, мм 230
Посадочный диаметр, мм 25,4
Max глубина пропила под углом 90, мм 45
Размер стола, мм 960 x 400
Max глубина пропила под углом 45, мм 40
Размер режущего диска, мм 230 x 25.4 x 2.4
Max угол наклона рабочего стола 45°
Максимальная длина реза, мм 920
Плиткорез электрический DIAM SPmax-250/1.5
Длина реза 900 мм
Глубина реза 60 , мм
Диаметр диска 250 мм
Угол поворота алмазного круга, градусы 0 - 45
Мощность двигателя 1,5 кВт
Скорость вращения, об/мин 3000
Максимальный диаметр отрезного круга, мм 250
30 000,00р