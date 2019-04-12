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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              80 000

              Шовнарезчик Wacker Neuson MFS 735-CE резчик резак

              Телефон
              +79166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара
              лина х Ширина х Высота, мм 830 х 488 х 880
              Двигатель привода Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
              Производитель двигателя Loncin
              Тип двигателя G210F
              Расход топлива, л/ч 1,7
              Вместимость бака, л 3,6
              Рабочий объем, см3 212
              Вместимость бака (вода) 20
              Диаметр диска, мм 350
              Номинальная скорость вращения диска, об/мин 2500
              Глубина резания макс., см 12,0
              Посадочный размер диска. мм 25,4
              Мощность двигателя, кВт 4,4
              при числе оборотов, 1/мин 3600
              Сухой вес, кг 69

              Wacker Neuson MFS 735 - это высокопроизводительный и маневренный шовнарезчик небольших габаритов. Идеально подойдет для выполнения небольших разрезов на бетоне или асфальте, для проведения ремонтных или заделочных работ. Эта модель является промежуточной по производительности между бензорезом и крупным шовнарезчиком с ручным управлением. MFS 1350 очень удобен для транспортировки и хранения, так как занимает очень мало места.

              Оборудован мощным и четырехтактным надежным бензиновым двигателем и системой воздушной фильтрации
              Рукоятка очень легко без использования дополнительного инструмента регулируется по высоте
              Наличие складного ролика для резки
              Сверхпрочные подшипники не требуют частого технического обслуживания
              Наличие центральной подвески
              Диск очень легко меняется
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