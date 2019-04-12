Шовнарезчик Wacker Neuson MFS 735-CE резчик резак

Описание товара

лина х Ширина х Высота, мм 830 х 488 х 880

Двигатель привода Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением

Производитель двигателя Loncin

Тип двигателя G210F

Расход топлива, л/ч 1,7

Вместимость бака, л 3,6

Рабочий объем, см3 212

Вместимость бака (вода) 20

Диаметр диска, мм 350

Номинальная скорость вращения диска, об/мин 2500

Глубина резания макс., см 12,0

Посадочный размер диска. мм 25,4

Мощность двигателя, кВт 4,4

при числе оборотов, 1/мин 3600

Сухой вес, кг 69



Wacker Neuson MFS 735 - это высокопроизводительный и маневренный шовнарезчик небольших габаритов. Идеально подойдет для выполнения небольших разрезов на бетоне или асфальте, для проведения ремонтных или заделочных работ. Эта модель является промежуточной по производительности между бензорезом и крупным шовнарезчиком с ручным управлением. MFS 1350 очень удобен для транспортировки и хранения, так как занимает очень мало места.



Оборудован мощным и четырехтактным надежным бензиновым двигателем и системой воздушной фильтрации

Рукоятка очень легко без использования дополнительного инструмента регулируется по высоте

Наличие складного ролика для резки

Сверхпрочные подшипники не требуют частого технического обслуживания

Наличие центральной подвески

Диск очень легко меняется