Кран-манипулятор тросовый КМА-150-1 установленный на бортовом автомобиле

Описание товара

Описание модели КМА-150-1



Опорно-поворотное устройство



Полноценное ОПУ без ограничения угла поворота, позволяющее существенно сократить время выполнения работ.



Вращающееся соединение



Вращающееся соединение применено для передачи рабочей жидкости с неповоротной части на поворотную. Данное решение исключает износ рукавов высокого давления по причине трения во время поворота, и позволяет оператору КМУ не беспокоиться об ограничении рабочей зоны по азимуту.



Стрела



Шестигранная шестисекционная стрела с максимальным вылетом 19,0 метров, изготовленная из качественной высокопрочной стали.



Опускание стрелы ниже уровня горизонта на 15° упрощает обслуживание стрелы, так как для ее осмотра не требуется дополнительных средств (лестниц, стремянок). Облегчается монтаж рабочей платформы (люльки) на стрелу, а так же обеспечивается комфортный доступ в нее с земли. Износостойкие плиты скольжения, позволяющие выполнять плавное телескопирование и не требующие обслуживания в процессе эксплуатации.



Cмазка стрелы не требует обслуживания во время эксплуатации, что существенно сокращает время ТО, обеспечивает лучшее скольжение, и поддерживает привлекательный внешний вид КМУ в течение долгого времени.



Телескопирование стрелы с грузом без снижения грузовой характеристики позволяет выполнять специальные задачи: устанавливать грузы в труднодоступных местах, переносить их среди смонтированных конструкций.



Задние опоры



Телескопические задние опоры приводятся в движение от гидропривода краноманипуляторной установки и могут выдвигаться независимо друг от друга.



Рабочая платформа (люлька)



Опционально КМА-150-1 может комплектоваться двухместной рабочей платформой (люлькой) грузоподъемностью 250 кг с электроизоляцией до 400 Вольт. Рабочая высота подъёма составляет 24 м. При оборудовании рабочей платформой (люлькой) на КМУ применяется дистанционное радиоуправление рабочими операциями.



Надежность



Применение современных разработок Bosch Rexroth позволяет оператору забыть о вибрациях и неудобствах при выполнении рабочих операций, обеспечивает плавность и безотказность работы. Безопасность обеспечивают тормозные клапаны, установленные на всех гидроцилиндрах и лебедке для удержания груза в любом положении.



Температурный режим работы гидрооборудования от плюс 40°С до минус 40°С.



Рабочее место оператора



Рабочее место оператора оборудовано: удобными рукоятками для управления крановыми операциями, манометром для отслеживания загрузки крана, клавишами со степенью защиты IP67, позволяющими работать в любых погодных условиях, прибором безопасности с индикацией предельных нагрузок, счетчиком моточасов и элементами управления двигателем шасси.