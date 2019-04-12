Крано-манипуляторная установка КМУ-150-5

Описание товара

КМУ «Галичанин» монтируются на шасси бортовых автомобилей различных модификаций отечественного и импортного производства, с размещением между кабиной и кузовом автомобиля, путём частичной обрезки кузова или его смещением. Кран состоит из телескопической стрелы изготовленной из высококачественной стали. Крюк подвешен с помощью тросовой системы. Кран манипулятор «ГАЛИЧАНИН» может управляться с помощью современного пульта дистанционного управления, что позволяет значительно сэкономить время и число работников. В данном случае все работы выполняются одним человеком - оператором-водителем автокрана.





Телескопическая 6-секционная стрела может работать с горизонтальным вылетом в 19 м, а при подъеме стрелы вверх наивысшая ее точка – 22 м от опорной поверхности. Крюк КМУ-150 на тросовой подвеске, за счет этого происходит точное позиционирование перемещаемого предмета: этот тип подвески крюка позволяет плавно опускать либо поднимать груз строго по прямой.





Перемещать производственные грузы с помощью КМУ-150 можно не только действуя лебедкой подъемного механизма, но и поднимая стрелу с помощью главного цилиндра либо выдвигая с помощью находящихся в стреле внутренних гидроцилиндров секции стрелы.