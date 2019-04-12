Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              5 850 000

              Крано-манипуляторная установка КМУ-150-5

              Телефон
              +79104521462
              Продавец
              Концерн Все краны
              0
              Описание товара
              КМУ «Галичанин» монтируются на шасси бортовых автомобилей различных модификаций отечественного и импортного производства, с размещением между кабиной и кузовом автомобиля, путём частичной обрезки кузова или его смещением. Кран состоит из телескопической стрелы изготовленной из высококачественной стали. Крюк подвешен с помощью тросовой системы. Кран манипулятор «ГАЛИЧАНИН» может управляться с помощью современного пульта дистанционного управления, что позволяет значительно сэкономить время и число работников. В данном случае все работы выполняются одним человеком - оператором-водителем автокрана.
               

              Телескопическая 6-секционная стрела может работать с горизонтальным вылетом в 19 м, а при подъеме стрелы вверх наивысшая ее точка – 22 м от опорной поверхности. Крюк КМУ-150 на тросовой подвеске, за счет этого происходит точное позиционирование перемещаемого предмета: этот тип подвески крюка позволяет плавно опускать либо поднимать груз строго по прямой.
               

              Перемещать производственные грузы с помощью КМУ-150 можно не только действуя лебедкой подъемного механизма, но и поднимая стрелу с помощью главного цилиндра либо выдвигая с помощью находящихся в стреле внутренних гидроцилиндров секции стрелы.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store