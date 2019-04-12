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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              8 025 000

              Автокран КC-55713-1 «Галичанин»

              Телефон
              +79104521462
              Продавец
              Концерн Все краны
              0
              Описание товара
              Грузоподъемность, т: 25 тонн
              Длина стрелы: 21,7 м
              Колесная формула: 6x4
              Высота подъема, м: 12 м
              Тип базы: Камаз
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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