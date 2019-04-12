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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              137 683

              Офисное помещение, 75.1 м²

              Телефон
              +79165239034
              Продавец
              ВИКТОРИЯ
              0
              Описание товара
              Залог 137 683 ₽. Площадь: 75.1 м²; Класс здания: a .Адрес: Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к.6А .© Яндекс Условия использования
              100 м
              Показано из
              Офис в аренду от собственника на территории ЖК «Маршал». 4 этаж. два смежных кабинета общей площадью 75.1 м.кв., санузел в блоке, Авторский ремонт. Ставка 137683 руб. в месяц., всё включено, УСН. Прямая аренда. Консьерж. Пропускная система. Возможность разместить информацию на стенде 1-ого этажа. Парковка на территории комплекса. Вся полноценная инфраструктура рядом. Ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6А, офисы 410 и 411. Круглосуточный свободный доступ.
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