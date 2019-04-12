Рефрижератор zanotti zero 38S

Описание товара

Продам с установкой на ваше авто бу рефрижератор занотти 38 рассчитан на 21 куб заморозки . Работает в режиме тепло холод. В комплекте новый компрессор , новые шланги и новый фильтр осушитель. Кронштейн крепления оплачивается отдельно. Гарантия!