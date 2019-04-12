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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              15 002

              Hisense DH-25K4HDL Осушитель воздуха

              Телефон
              +74957614747
              Продавец
              ВЕНТ-ТОП
              0
              Описание товара
              Сочетание традиционного качества Hisense и оптимальной производительности по осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки позволяют серии осушителей AIR GO стать незаменимым 

              помощником в борьбе с избыточной влажностью.
              Система контроля уровня влажности от 30% до 80% и большой бак для сбора конденсата в фронтальной части корпуса 6,5 литра обеспечивают не только точное управление процессом 

              осушения воздуха, но и максимальное удобство использования прибора.
              Осушители AIR GO оснащены фильтром очистки воздуха, который не требует замены. Набор всех основных функций и режимов работы, таких как автоматический режим, таймер, 2 скорости 

              осушения воздуха, делают управление простым и удобным.
              Благодаря легкому весу, компактным размерам, встроенной выдвижной ручке для переноски и специальным роликам на корпусе прибор можно легко и удобно транспортировать и 

              перемещать из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.
              Современный классический дизайн и мягкие формы корпуса сделают AIR GO эргономичным дополнением любого интерьера.
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