Hisense DH-25K4HDL Осушитель воздуха

Описание товара

Сочетание традиционного качества Hisense и оптимальной производительности по осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки позволяют серии осушителей AIR GO стать незаменимым



помощником в борьбе с избыточной влажностью.

Система контроля уровня влажности от 30% до 80% и большой бак для сбора конденсата в фронтальной части корпуса 6,5 литра обеспечивают не только точное управление процессом



осушения воздуха, но и максимальное удобство использования прибора.

Осушители AIR GO оснащены фильтром очистки воздуха, который не требует замены. Набор всех основных функций и режимов работы, таких как автоматический режим, таймер, 2 скорости



осушения воздуха, делают управление простым и удобным.

Благодаря легкому весу, компактным размерам, встроенной выдвижной ручке для переноски и специальным роликам на корпусе прибор можно легко и удобно транспортировать и



перемещать из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Современный классический дизайн и мягкие формы корпуса сделают AIR GO эргономичным дополнением любого интерьера.