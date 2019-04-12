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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              6 100 000

              Манипулятор самосвал

              Телефон
              +79172734508
              Продавец
              АВТОРОСТ
              0
              Описание товара
              ОООАВТОРОСТ это - Сертифицированное производство, качество, отвечающее по всем ГОСТам.- Возможность доставки до заказчика.- Оформление покупки в лизинг.Предлагаем Вам приобрести у нас: КамАЗ самосвал 2-х сторонеей разгрузки кузова с краном манипулятором. Объем кузова 18 кубов.Колесная формула 6х6Шины 425/85 R21Двигатель КАМАЗ 300л/с (ЕВРО 5)Коробка передач 154Склад отгрузки техники: г. Набережные Челны, ул. Резервный проезд 12.По всем вопросам о приобретение техники, обращайтесь по контактному телефону.
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