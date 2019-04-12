Манипулятор самосвал

Описание товара

ОООАВТОРОСТ это - Сертифицированное производство, качество, отвечающее по всем ГОСТам.- Возможность доставки до заказчика.- Оформление покупки в лизинг.Предлагаем Вам приобрести у нас: КамАЗ самосвал 2-х сторонеей разгрузки кузова с краном манипулятором. Объем кузова 18 кубов.Колесная формула 6х6Шины 425/85 R21Двигатель КАМАЗ 300л/с (ЕВРО 5)Коробка передач 154Склад отгрузки техники: г. Набережные Челны, ул. Резервный проезд 12.По всем вопросам о приобретение техники, обращайтесь по контактному телефону.