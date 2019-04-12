Пескоструй. Насадка на болгарку

Описание товара

Мобильный пескомёт.

Компрессор не нужен. Работает без сжатого воздуха. Фото и Видео работы пескомёта прикреплено к этому объявлению.

Стоимость насадки от 4 490 рублей.

Также продается как целостное устройство (ПЕСКОМЁТ). Стоимость зависит от УШМ.

Расходники ориентировочно 500 рублей = 500 часов работы.

Разработан для применения на восстановительных и ремонтных работах. Компактная конструкция и простота обращения позволяет применять оборудование на выездных работах. Очищает ржавчину, окалину, старую краску, пригоревшие горюче-смазочные материалы. Особо полезен при очистке объектов сложной формы, таких как узлы и блоки механизмов, кованых изделий, дерева.