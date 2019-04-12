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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              4 490

              Пескоструй. Насадка на болгарку

              Телефон
              +79170774626
              Продавец
              ЗММ
              0
              Описание товара
              Мобильный пескомёт.
              Компрессор не нужен. Работает без сжатого воздуха. Фото и Видео работы пескомёта прикреплено к этому объявлению.
              Стоимость насадки от 4 490 рублей.
              Также продается как целостное устройство (ПЕСКОМЁТ). Стоимость зависит от УШМ.
              Расходники ориентировочно 500 рублей = 500 часов работы.
              Разработан для применения на восстановительных и ремонтных работах. Компактная конструкция и простота обращения позволяет применять оборудование на выездных работах. Очищает ржавчину, окалину, старую краску, пригоревшие горюче-смазочные материалы. Особо полезен при очистке объектов сложной формы, таких как узлы и блоки механизмов, кованых изделий, дерева.
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