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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              118

              Набор сверл по бетону TUNDRA basic, 5 шт, цилиндрический хвостовик, 4, 5, 6, 8, 10 мм арт ACD34

              Телефон
              +79135367212
              Продавец
              FreeImport
              0
              Описание товара
              Набор свёрл TUNDRA basic предназначен для работ по дереву. Центрирующее остриё позволяет делать максимально точные и аккуратные отверстия. Диаметр: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тип хвостовика: цилиндрический. Количество в наборе: 5 шт.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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