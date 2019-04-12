Набор сверл по бетону TUNDRA basic, 5 шт, цилиндрический хвостовик, 4, 5, 6, 8, 10 мм арт ACD34

Описание товара

Набор свёрл TUNDRA basic предназначен для работ по дереву. Центрирующее остриё позволяет делать максимально точные и аккуратные отверстия. Диаметр: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тип хвостовика: цилиндрический. Количество в наборе: 5 шт.