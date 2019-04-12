Сверло Промис винтовое по дереву 35600мм 6696035 арт ACD818

Описание товара

Сверло по дереву винтовое размер 35*600 мм используестся для получения отверстий в деревянных изделиях. Особая конструкция с центрирующим сверлом и буртиками, благодаря которой отверстия в дереве получаются аккуратные, с ровными кромками.