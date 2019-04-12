Просечка набор 12шт (928) арт ACD463

Описание товара

Набор просечек (пробойники отверстий) – это инструменты, которые используются для проделывания отверстий разных по габаритам в различных материалах, таких как кожа, войлок, дерево, брезент, пластмасса и прочих. Применяя такой инструмент получаются ровные и гладкие края пройм. В набор входят 12 просечек различных диаметров от3мм до 19мм. Эксплуатационные части дополнительно закалены высокочастотными токами. Применяются при общепромышленных и слесарных работах, ремонте обуви, в кожгалантерее и сантехнике. Просечки изготовлены из надежного металла, что гарантирует долговечность инструмента.