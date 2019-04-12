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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              546

              Просечка набор 12шт (928) арт ACD463

              Телефон
              +79135367212
              Продавец
              FreeImport
              0
              Описание товара
              Набор просечек (пробойники отверстий) – это инструменты, которые используются для проделывания отверстий разных по габаритам в различных материалах, таких как кожа, войлок, дерево, брезент, пластмасса и прочих. Применяя такой инструмент получаются ровные и гладкие края пройм. В набор входят 12 просечек различных диаметров от3мм до 19мм. Эксплуатационные части дополнительно закалены высокочастотными токами. Применяются при общепромышленных и слесарных работах, ремонте обуви, в кожгалантерее и сантехнике. Просечки изготовлены из надежного металла, что гарантирует долговечность инструмента.
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