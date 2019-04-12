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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              7 990

              Алмазный диск по асфальту Leman Expert 400 мм, 254 мм

              Телефон
              +79094010509
              Продавец
              SPEEDWOOD
              0
              Описание товара
              Алмазный диск по асфальту и свежему бетону. Основные преимущества дисков по асфальту LEMAN Expert:Лазерная приварка сегментов.Прочность, скорость и отличная производительность при резке асфальта и бетона.Сегменты устойчивые к износу КодДиаметрШирина сегментаВысота сегментаПосадочное отверстиеТолщина сегментаКоличество сегментовСкорость вращения ротораЦена220230230381022,22,61666503950220301300381020,03,01864004650220305300381025,4/22,233,01864004650220351350391020,03,22155005720220355350391025,43,22155005850220405400391025,43,42448007990 ВАЖНО!  Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").
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