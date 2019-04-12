Универсальный турбосегментный алмазный диск Leman Expert 350 мм, 20 мм

Описание товара

Универсальный турбосегментный алмазный диск Основные преимущества:Лазерная приварка сегментов.Чередующиеся турбо- и сегменты увеличенного размера, для непревзойденной производительности при работе с большинством строительных материалов, в том числе вязкими (асфальт, свежий бетон). Скорость резки и длительный срок службы. Перфорированный лист для лучшего охлаждения.Идеально подходит для арендодателей. КодДиаметрШирина сегментаВысота сегментаПосадочное отверстиеТолщина сегментаКоличество сегментовСкорость вращения ротораЦена410115115321222,232,38133001890410125125321222,232,39122502090410230230381222,232,61666504350410301300391220,03,02064006450410305300391225,4/22,233,02064006450410351350381220,03,22455008220410355350381225,43,22455008240410401400381220,03,528480010150410405400381225,43,528480010150410455450381225,44,032425012000ВАЖНО! Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").