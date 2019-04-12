Сегментный алмазный диск по высокоармированному бетону Leman Expert 115 мм, 2223 мм

Описание товара

Сегментный алмазный диск по стали и бетону Профессиональный гипер-производительный сегментный алмазный диск по стали и высоко армированному бетону. Такого ещё не было! Преимущества:Лазерная приварка сегментов диска. Перфорированный лист вентилируемый для лучшего охлаждения. Очень высокая скорость резания и чрезвычайная прочность. Профильные сегменты для уменьшения трения. КодДиаметрШирина сегментаВысота сегментаПосадочное отверстиеТолщина сегментаКоличество сегментовСкорость вращения ротораЦена740115115321322,232,48133002390740125125321322,232,49122002590740230230401322,232,61566505950740301300401320,03,02064009290740305300401325,43,02064009290740351350401320,03,224550010590740355350401325,43,224550010590740405400401325,43,528480013890740455450401325,43,530480018250ВАЖНО! Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").