Описание товара

Пильный диск по нержавеющей стали Leman Gold9 Высокопроизводительный пильный диск по нержавеющей стали.Не подходит для резки высоколегированной стали. КодДиаметрПосадкаТолщинаКоличество зубьевСкорость вращенияЦенаGOLD9.1602040160201,6 / 1,354038005950GOLD9.1903048190301,6 / 1,354832007360GOLD9.2163054216302,0 / 1,65428008290GOLD9.2303056230302,0 / 1,65626008650GOLD9.2503060250302,2 / 1,860 ТП240010490GOLD9.305257230525,42,2 / 1,872 ТП200012750GOLD9.320258432025,42,2 / 1,884 ТП170014290GOLD9.355259035525,42,4 / 2,084 ТП170014850