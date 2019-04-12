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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              2 990

              Конический пильный диск Leman 357

              Телефон
              +79094010509
              Продавец
              SPEEDWOOD
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              Описание товара
              Конический пильный диск Leman 357 Для подрезки нижней части ламинированных панелей. КодДиаметрПосадкаТолщинаКоличество зубьевЦена357.080.201280202,8 / 3,6123090357.100.2018100203,1 / 4,3183050357.100.2218100223,1 / 4,3183050357.110.2020110203,1 / 4,3203450357.120.2024120203,1 / 4,3242950357.120.2224120223,1 / 4,3242990357.125.2024125203,1 / 4,3243190 ВАЖНО!  Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").
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