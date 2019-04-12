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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              2 550

              Алмазный диск по стали и армированному бетону Leman Expert

              Телефон
              +79094010509
              Продавец
              SPEEDWOOD
              0
              Описание товара
              Алмазный диск по стали и армированному бетону         Профессиональная серия дисков для тяжелых рабочих условий и строителей с самыми высокими требованиями к алмазному инструменту. Основные отличия сегментных алмазных дисков по стали и армированному бетону LEMAN:Лазерная приварка сегментов.Перфорированное тело диска для лучшего охлаждения. Очень высокая скорость резания и чрезвычайная прочность. Трапециевидные сегменты, которые снижают вибрацию и обеспечивают больший комфорт. КодДиаметрШирина сегментаВысота сегментаПосадочное отверстиеТолщина сегментаКоличество сегментовСкорость вращения ротораЦена640115115301022,232,49133002550640125125301022,232,410122502750640230230381722,232,61666506100640301300402220,003,021640010200640305300402225,4/22,233,021640010200640351350402220,003,024550012300640355350402225,43,224550012300640405400402225,43,227480014400ВАЖНО!  Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").
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