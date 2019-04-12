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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              3 290

              Диск по металлу алмазный Leman Expert 230 мм

              Телефон
              +79094010509
              Продавец
              SPEEDWOOD
              0
              Описание товара
              Универсальный алмазный диск. Диск по металлу алмазный!  Инновация в сфере обработки металла. Один алмазный диск равен 60 отрезным абразивным кругам.Новое поколение алмазных дисков для резки стали и алюминия, не требующих охлаждения. Идеальное решение для работ по монтажу и демонтажу отопления, канализации, вентиляции и других внутренних работ, где важна скорость и чистота реза с минимальным образованием искр.  Сферы применения:          - Резка труб разного профиля и диаметра (стальных, чугунных, из нержавеющей стали, металлопластиковых, ПВХ).          - Раскрой листового металла (проф. лист, металлочерепица).          - Алюминиевый профиль, радиаторы отопления (биметалл), сэндвич-панели.          - Акриловое стекло, стальная и стеклопластиковая арматура. 7 причин купить диск по металлу LEMAN Expert:- Короткие спирально расположенные сегменты для лучшего проникновения.- Максимальная концентрация алмазного монослоя сегментов увеличивает скорость реза.- Снижено образование искр и осколков, отсутствие запаха.- Прочный металлический сплав обеспечивает безопасность диска.- Максимально возможный уровень долговечности, превышающий стандарты для обычных абразивов.- Ультра тонкая режущая кромка гарантирует чистый и тонкий рез.- Пиление металла без уменьшения диаметра диска.  КодДиаметрТолщинаВысота сегментаПосадочное отверстиеСкорость вращение ротораЦена9501151151,8222,231330015909501251251,8222,231225017909502302302,4222,2366503290ВАЖНО!  Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").
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