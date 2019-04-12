Алмазный диск со сплошной кромкой по керамической плитке Leman Expert 125 мм, 2223 мм

Описание товара

Алмазный диск со сплошной кромкой по керамической плитке Основные преимущества:Высота сплошной кромки 7-10 мм.Максимально чистый рез.Для получения наилучшего результата на керамике, используйте влажный рез. КодДиаметрТолщинаВысота реж. кромкиПосадочное отверстиеСкорость вращения ротораЦена9601151151,6722,231330011009601251251,6722,231225012509601801801,81030/25,4/22,23850025509602002001,81030/25,4/22,23765029509602302301,81030/25,4/22,23665033709602502501,81030/25,448504050ВАЖНО! Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").