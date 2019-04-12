Алмазный диск для резки сплошной кромкой и шлифования стали Leman 125 мм

Описание товара

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ И ШЛИФОВАНИЯ СТАЛИ Особенности алмазных зачистных дисков LEMAN: Идеальный инструмент для резки и снятия заусенцев сварных швовЭкстремальные долговечность, во много раз превосходящая стандартные отрезные и зачистные диски Сокращение образования искр, заусенцев и неприятного запаха при работеОтсутствие уменьшения диаметраПерфорированное тело диска для лучшего охлажденияДвусторонний диск, две рабочие грани для увеличения срока службы (Специальный фланец, входящий в комплект поставки, дает возможность изменить сторону диска после износа одной из сторон) КодДиаметрШиринаВысота кромкиПосадочное отверстиеСкорость вращения ротораЦена9701151152,53022,23 (фланец M14)1330036909701251252,73022,23 (фланец M14)1225042909702302303,06022,23 (фланец M14)66506990ВАЖНО! Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").