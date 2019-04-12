Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              4 290

              Алмазный диск для резки сплошной кромкой и шлифования стали Leman 125 мм

              Телефон
              +79094010509
              Продавец
              SPEEDWOOD
              0
              Описание товара
              АЛМАЗНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ И ШЛИФОВАНИЯ СТАЛИ Особенности алмазных зачистных дисков LEMAN: Идеальный инструмент для резки и снятия заусенцев сварных швовЭкстремальные долговечность, во много раз превосходящая стандартные отрезные и зачистные диски Сокращение образования искр, заусенцев и неприятного запаха при работеОтсутствие уменьшения диаметраПерфорированное тело диска для лучшего охлажденияДвусторонний диск, две рабочие грани для увеличения срока службы (Специальный фланец, входящий в комплект поставки, дает возможность изменить сторону диска после износа одной из сторон) КодДиаметрШиринаВысота кромкиПосадочное отверстиеСкорость вращения ротораЦена9701151152,53022,23 (фланец M14)1330036909701251252,73022,23 (фланец M14)1225042909702302303,06022,23 (фланец M14)66506990ВАЖНО!  Для выбора нужного Вам диаметра диска, необходимо указать соответствующий диаметр в верхней части карточки товара (ниже кнопки"Купить").
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store