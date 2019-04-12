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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              12 000

              Кухонный гарнитур, шкаф купе, прихожая, гостинная

              Телефон
              +79173903565
              Продавец
              ЭнергоТехРесурс
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              Описание товара
              Мебель на заказ по индивидуальным размерам для дома, офиса, бизнеса, торговых организаций. Оперативно, качественно, недорого. 
              Наши дизайнеры разработают бесплатный дизайн-проект мебели в специальной программе с учетом всех Ваших пожеланий, особенностей и размера помещения, помогут подобрать материалы и фурнитуру.

              Единственное, что вам нужно сделать – это встретиться с дизайнером для обсуждения проекта. Все остальное мы берем на себя – замер, создание визуализации в 3D, изготовление выбранной мебели, ее доставку и монтаж.
              Понравилась картинка в интерьерном журнале? Кухня, стенка, или, может быть, детская комната? Приходите к нам, и мы создадим для Вас точно такую же мебель с учетом Вашего бюджета.
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