Кухонный гарнитур, шкаф купе, прихожая, гостинная

Описание товара

Мебель на заказ по индивидуальным размерам для дома, офиса, бизнеса, торговых организаций. Оперативно, качественно, недорого.

Наши дизайнеры разработают бесплатный дизайн-проект мебели в специальной программе с учетом всех Ваших пожеланий, особенностей и размера помещения, помогут подобрать материалы и фурнитуру.



Единственное, что вам нужно сделать – это встретиться с дизайнером для обсуждения проекта. Все остальное мы берем на себя – замер, создание визуализации в 3D, изготовление выбранной мебели, ее доставку и монтаж.

Понравилась картинка в интерьерном журнале? Кухня, стенка, или, может быть, детская комната? Приходите к нам, и мы создадим для Вас точно такую же мебель с учетом Вашего бюджета.