Блок контейнер"все включено" от производителя

Описание товара
В комплектацию контейнера заложено:
Утепление - 50миллиметра. вата минеральная
Снаружи отделан - профилированный лист оцинкованный С8.
Отделка пола - лист ДСП толщиной 16миллиметров..
Дверь - ДГ-21, железная пр России
Отделка контейнера внутренняя - ДСП, листы оргалита.
Каркас - швеллер, уголок
Электрика - разетка двойная, выключатель, разводка в каб.канале, две лампочкиСтеклопакет - пластиковое
Размер блок-контейнера - длинна 6 ширина 2.4 высота 2.5метра.
Крыша - лист оцинкованный, профнастил.
В наличии есть другие варианты контейнеров.
Наша контора строит и проектирует каркасные дома, модульные здания, гаражи, блок контейнеры и другие строения. У нас имеются все документы.
Клиенты советую наше предприятие своим партнерам.
Самая выгодная стоимость и качество в РТ, дешевле только Б.У.
Набирайте нас и оставьте заявку прямо сейчас, к началу сезона стоимость блок-контейнера увеличиться!
Блок-контейнер часто используют как торговый павильон, бытовка,пост охраны,шиномонтаж,временное жилище,садовый или строительный вагончик и т.д.