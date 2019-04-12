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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              65 000

              Блок контейнер"все включено" от производителя

              Телефон
              +79173903565
              Продавец
              ЭнергоТехРесурс
              0
              Описание товара
              В комплектацию контейнера заложено: 
              Утепление - 50миллиметра. вата минеральная
              Снаружи отделан - профилированный лист оцинкованный С8.
              Отделка пола - лист ДСП толщиной 16миллиметров..
              Дверь - ДГ-21, железная пр России
              Отделка контейнера внутренняя - ДСП, листы оргалита.
              Каркас - швеллер, уголок
              Электрика - разетка двойная, выключатель, разводка в каб.канале, две лампочкиСтеклопакет - пластиковое 
              Размер блок-контейнера - длинна 6 ширина 2.4 высота 2.5метра.
              Крыша - лист оцинкованный, профнастил.

              В наличии есть другие варианты контейнеров.

              Наша контора строит и проектирует каркасные дома, модульные здания, гаражи, блок контейнеры и другие строения. У нас имеются все документы.

              Клиенты советую наше предприятие своим партнерам.

              Самая выгодная стоимость и качество в РТ, дешевле только Б.У.

              Набирайте нас и оставьте заявку прямо сейчас, к началу сезона стоимость блок-контейнера увеличиться!

              Блок-контейнер часто используют как торговый павильон, бытовка,пост охраны,шиномонтаж,временное жилище,садовый или строительный вагончик и т.д.
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