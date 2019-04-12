Блок контейнер"все включено" от производителя

Описание товара

В комплектацию контейнера заложено:

Утепление - 50миллиметра. вата минеральная

Снаружи отделан - профилированный лист оцинкованный С8.

Отделка пола - лист ДСП толщиной 16миллиметров..

Дверь - ДГ-21, железная пр России

Отделка контейнера внутренняя - ДСП, листы оргалита.

Каркас - швеллер, уголок

Электрика - разетка двойная, выключатель, разводка в каб.канале, две лампочкиСтеклопакет - пластиковое

Размер блок-контейнера - длинна 6 ширина 2.4 высота 2.5метра.

Крыша - лист оцинкованный, профнастил.



В наличии есть другие варианты контейнеров.



Наша контора строит и проектирует каркасные дома, модульные здания, гаражи, блок контейнеры и другие строения. У нас имеются все документы.



Клиенты советую наше предприятие своим партнерам.



Самая выгодная стоимость и качество в РТ, дешевле только Б.У.



Набирайте нас и оставьте заявку прямо сейчас, к началу сезона стоимость блок-контейнера увеличиться!



Блок-контейнер часто используют как торговый павильон, бытовка,пост охраны,шиномонтаж,временное жилище,садовый или строительный вагончик и т.д.