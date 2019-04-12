Блок-контейнеры Технологические

Описание товара
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ АВИТО МАГАЗИН!
Компания"ЭнергоТехРесурс" осуществляет производство и продажу блок контейнеров, бытовок различного назначения.
Основная область применения :
— размещение персонала на строительных и других объектах,
— осуществление коммерческой деятельности: торговля (торговый павильон), гостиничный бизнес, сфера услуг (шиномонтаж),
— использование в качестве дачного дома или хоз.блока для дачного участка.
Технические характеристики:
— Размер: 6м х 2,4м х 2,5м;
— КАРКАС – сваренный из горячекатанного или гнутого металлопроката ГОСТ (швеллер,уголок);
— КРОВЛЯ –профилированный оцинкованный лист С20 для кровли;
— СТЕНЫ – деревянный каркас - брус 50 х 50 мм. или 100х50;
— УТЕПЛИТЕЛЬ – минеральная вата KNAUF 50мм-100мм.;
— НАРУЖНАЯ ОБШИВКА– оцинкованный профлист стеновой С8 - толщина от 0,4мм;
— ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ;
— ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА – ДСП или оргаалит;
— ОКНО – ПВХ - 1000 х 1000 мм - 1шт;
— ДВЕРЬ – межкомнатная, обшитая оцинкованным листом, с замком;
— ПОЛ – утепление, линолеум;
Обращаем Ваше внимание! Компания не применяет некачественные и несоответствующие материалы для удешевления конструкций с целью предложить лучшую цену в Татарстане.
Наличный и безналичный расчет.
Полное документальное сопровождение отчетной и строительной документацией.
Доставка по России из г.Казань.
Бесплатный выезд на консультации и замеры.
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