Блок-контейнеры Технологические

Описание товара

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Компания"ЭнергоТехРесурс" осуществляет производство и продажу блок контейнеров, бытовок различного назначения.



Основная область применения :

— размещение персонала на строительных и других объектах,

— осуществление коммерческой деятельности: торговля (торговый павильон), гостиничный бизнес, сфера услуг (шиномонтаж),

— использование в качестве дачного дома или хоз.блока для дачного участка.

Технические характеристики:

— Размер: 6м х 2,4м х 2,5м;

— КАРКАС – сваренный из горячекатанного или гнутого металлопроката ГОСТ (швеллер,уголок);

— КРОВЛЯ –профилированный оцинкованный лист С20 для кровли;

— СТЕНЫ – деревянный каркас - брус 50 х 50 мм. или 100х50;

— УТЕПЛИТЕЛЬ – минеральная вата KNAUF 50мм-100мм.;

— НАРУЖНАЯ ОБШИВКА– оцинкованный профлист стеновой С8 - толщина от 0,4мм;

— ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ;

— ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА – ДСП или оргаалит;

— ОКНО – ПВХ - 1000 х 1000 мм - 1шт;

— ДВЕРЬ – межкомнатная, обшитая оцинкованным листом, с замком;

— ПОЛ – утепление, линолеум;

Обращаем Ваше внимание! Компания не применяет некачественные и несоответствующие материалы для удешевления конструкций с целью предложить лучшую цену в Татарстане.





Наличный и безналичный расчет.

Полное документальное сопровождение отчетной и строительной документацией.

Доставка по России из г.Казань.

Бесплатный выезд на консультации и замеры.

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