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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.04.2019
              65 000

              Блок-контейнеры Технологические

              Телефон
              +79173903565
              Продавец
              ЭнергоТехРесурс
              0
              Описание товара
              ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ АВИТО МАГАЗИН!

              Компания"ЭнергоТехРесурс" осуществляет производство и продажу блок контейнеров, бытовок различного назначения.

              Основная область применения :
              — размещение персонала на строительных и других объектах, 
              — осуществление коммерческой деятельности: торговля (торговый павильон), гостиничный бизнес, сфера услуг (шиномонтаж), 
              — использование в качестве дачного дома или хоз.блока для дачного участка. 
              Технические характеристики:
              — Размер: 6м х 2,4м х 2,5м; 
              — КАРКАС – сваренный из горячекатанного или гнутого металлопроката ГОСТ (швеллер,уголок); 
              — КРОВЛЯ –профилированный оцинкованный лист С20 для кровли; 
              — СТЕНЫ – деревянный каркас - брус 50 х 50 мм. или 100х50; 
              — УТЕПЛИТЕЛЬ – минеральная вата KNAUF 50мм-100мм.; 
              — НАРУЖНАЯ ОБШИВКА– оцинкованный профлист стеновой С8 - толщина от 0,4мм; 
              — ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ; 
              — ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА – ДСП или оргаалит; 
              — ОКНО – ПВХ - 1000 х 1000 мм - 1шт; 
              — ДВЕРЬ – межкомнатная, обшитая оцинкованным листом, с замком; 
              — ПОЛ – утепление, линолеум; 
              Обращаем Ваше внимание! Компания не применяет некачественные и несоответствующие материалы для удешевления конструкций с целью предложить лучшую цену в Татарстане.


              Наличный и безналичный расчет.
              Полное документальное сопровождение отчетной и строительной документацией.
              Доставка по России из г.Казань.
              Бесплатный выезд на консультации и замеры.
              Звоните!
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