Прицеп Титан 7171-10,4 , длина 2,5 м. борт 500 мм.

Описание товара

Длинна прицепа составляет 2500мм., а ширина 1350мм., высота борта 500 мм, дуги и тент в комплекте!

Средне размерный прицеп стал доступен по небольшой цене. Оснащен рессорной подвеской. Комплектация из оцинкованных бортов, высотой 500мм + дуги(тент) 500мм. За счет простоты конструкции прицеп получился довольно легок для своего размера, его легко потянет за собой та же лада"7".





Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.





Прицеп можно приобрести без тента, при этом стоимость прицепа уменьшится на 2000 руб.





Дополнительное оборудование для прицепа:

-опорная стойка с хомутом в сборе, цена: 1800 р.

-запасное колесо в сборе с диском, цена: 3000р.

-мотоупор для перевозки мотоцилов, цена: 7000р.

-регулятор высоты замкового устройства прицепа, цена: 2000р

- личинка противоугонного замка с ключами (вставляется в замковое устройство), цена: 500р.

-кронштейн крепления лебедки 2800р

-лебедка 2700-3500р

-стяжка крепления груза ширина 50 мм. длина 8-10м, цена: 900р





Характеристики:

Грузоподъемность и масса, кг

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Полная масса: 740

Масса груза: 510

Снаряженная масса: 235

Подвеска: рессорная

Тип рессоры: 4-листовая

Шины: 175/70 R13

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Размер кузова, мм

Длина: 2500

Ширина: 1300

Высота борта : 500