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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              95 500

              Инв сварочный полуавт aurorapro ultimate 400 DW

              Телефон
              +79301652253
              Продавец
              Авеста
              0
              Описание товара
              Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 400 DW (MIG/MAG+MMA)
              Технические характеристики:
              Напряжение питающей сети 380 В
              Потребляемая мощность 16.7 кВт
              Рекомендуемая мощность генератора 18 кВА
              Потребляемый ток 28 А
              Сварочный ток 50-400 А
              Скорость подачи проволоки 1.5-15 м/мин
              Режим работы при 40° 30 %
              Степень защиты IP21 
              Габаритные размеры 515х262х468 мм
              Вес 30 кг
              Производитель AuroraPRO
              Дополнительная информация
              Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение"декомпакт" с мощным и лёгким выносным подающим механизмом. Вес подающего блока всего 8.5 кг. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и производственники других отраслей, где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 400 DW. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.
              Панель управления на источнике:
              регулировка сварочного напряжения заварки кратера
              регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
              регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA
              выбор режима сварки MIG/MAG или MMA
              включение/выключение режима заварки кратера
              управление продувкой газом
              выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая
              выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2
              Фукнции управления на подающем механизме:
              регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
              регулировка сварочного напряжения
              режим быстрой протяжки проволоки
              Особенности:
              универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA
              мощный и лёгкий (8.5 кг.)подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей
              интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки
              два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
              розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа
              современная высокоэффективная система воздушного охлаждения
              передовая модульная технология IGBT
              Комплектация:
              горелка MIG-MAG 3 метра - 1 шт.
              кабель 35mm2, 3 метра - 1 шт.
              зажим на массу 300А - 1 шт.
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