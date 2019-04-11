Инв сварочный полуавт aurorapro ultimate 400 DW

Описание товара

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 400 DW (MIG/MAG+MMA)

Технические характеристики:

Напряжение питающей сети 380 В

Потребляемая мощность 16.7 кВт

Рекомендуемая мощность генератора 18 кВА

Потребляемый ток 28 А

Сварочный ток 50-400 А

Скорость подачи проволоки 1.5-15 м/мин

Режим работы при 40° 30 %

Степень защиты IP21

Габаритные размеры 515х262х468 мм

Вес 30 кг

Производитель AuroraPRO

Дополнительная информация

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение"декомпакт" с мощным и лёгким выносным подающим механизмом. Вес подающего блока всего 8.5 кг. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и производственники других отраслей, где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 400 DW. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Панель управления на источнике:

регулировка сварочного напряжения заварки кратера

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA

выбор режима сварки MIG/MAG или MMA

включение/выключение режима заварки кратера

управление продувкой газом

выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая

выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2

Фукнции управления на подающем механизме:

регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки

регулировка сварочного напряжения

режим быстрой протяжки проволоки

Особенности:

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA

мощный и лёгкий (8.5 кг.)подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей

интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа

современная высокоэффективная система воздушного охлаждения

передовая модульная технология IGBT

Комплектация:

горелка MIG-MAG 3 метра - 1 шт.

кабель 35mm2, 3 метра - 1 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.