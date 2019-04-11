Описание товара

Полуавтоматическая сварка GROVERS MIG 395(MIG/MAG)



GROVERS MIG 395 мощный сварочный полуавтомат MIG/MAG сварки со ступенчатым переключением. Превосходные свойства сварочной дуги гарантируют минимальное разбрызгивание во время сварки в среде аргоновых смесей, а также при сварке в С02. Источник оснащен встроенной тележкой на колесах, имеет ручки для перемещения. GROVERS MIG 395 может осуществлять сварку проволокой диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм (для сварки углеродистой и нержавеющей стали) на катушках D300 и D200



Максимальная производительность даже в неблагоприятных условиях.



Надежный полуавтомат для работы в тяжелых условиях!

Качественный, мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки

21 ступень переключения сварочного напряжения позволит устанавливать параметры с максимальной точностью

Встроенные функции Burn-back (Регулируемый отжиг проволоки), Spot (Сварка прихватками).

Два гнезда для обратного кабеля с разной индуктивностью для жесткой и мягкой дуги.

Большие колеса, ручка для перемещения и петля для поднятия обеспечивают полную маневренность аппарата.

Электронная система стабилизации скорости подачи проволоки.

Четкий цифровой дисплей для отображения параметров сварочного напряжения и тока.

Технические характеристики:



Параметр MIG 395

Входное напряжение, (В) 380± 10%

Потребляемая мощность, (кВТ) 11,8

Сварочный ток, (А) 40-390

Рабочее напряжение, (В) 18-39

Номинальный сварочный ток 390

Рабочий цикл при 40°C 60% - 300A

Количество ступеней регулировки сварочного напряжения 21

Диаметр сварочной проволоки, (мм) 0,8/1,0/1,2

Класс защиты IP21

Габариты, (ДxШxВ) (мм) 960*785*350

Вес, (кг) 100

Комплектация товара:



Сетевой кабель 2,5м,

Кабель заземления 3м с клеммой.

Полуавтоматическая горелка приобретается отдельно.