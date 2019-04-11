Описание товара
Полуавтоматическая сварка GROVERS MIG 395(MIG/MAG)
GROVERS MIG 395 мощный сварочный полуавтомат MIG/MAG сварки со ступенчатым переключением. Превосходные свойства сварочной дуги гарантируют минимальное разбрызгивание во время сварки в среде аргоновых смесей, а также при сварке в С02. Источник оснащен встроенной тележкой на колесах, имеет ручки для перемещения. GROVERS MIG 395 может осуществлять сварку проволокой диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм (для сварки углеродистой и нержавеющей стали) на катушках D300 и D200
Максимальная производительность даже в неблагоприятных условиях.
Надежный полуавтомат для работы в тяжелых условиях!
Качественный, мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки
21 ступень переключения сварочного напряжения позволит устанавливать параметры с максимальной точностью
Встроенные функции Burn-back (Регулируемый отжиг проволоки), Spot (Сварка прихватками).
Два гнезда для обратного кабеля с разной индуктивностью для жесткой и мягкой дуги.
Большие колеса, ручка для перемещения и петля для поднятия обеспечивают полную маневренность аппарата.
Электронная система стабилизации скорости подачи проволоки.
Четкий цифровой дисплей для отображения параметров сварочного напряжения и тока.
Технические характеристики:
Параметр MIG 395
Входное напряжение, (В) 380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ) 11,8
Сварочный ток, (А) 40-390
Рабочее напряжение, (В) 18-39
Номинальный сварочный ток 390
Рабочий цикл при 40°C 60% - 300A
Количество ступеней регулировки сварочного напряжения 21
Диаметр сварочной проволоки, (мм) 0,8/1,0/1,2
Класс защиты IP21
Габариты, (ДxШxВ) (мм) 960*785*350
Вес, (кг) 100
Комплектация товара:
Сетевой кабель 2,5м,
Кабель заземления 3м с клеммой.
Полуавтоматическая горелка приобретается отдельно.