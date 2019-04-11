Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              79 700

              Полуавтоматическая сварка grovers MIG 395 MIG/MAG

              Телефон
              +79301652253
              Продавец
              Авеста
              0
              Описание товара
              Полуавтоматическая сварка GROVERS MIG 395(MIG/MAG)

              GROVERS MIG 395 мощный сварочный полуавтомат MIG/MAG сварки со ступенчатым переключением. Превосходные свойства сварочной дуги гарантируют минимальное разбрызгивание во время сварки в среде аргоновых смесей, а также при сварке в С02. Источник оснащен встроенной тележкой на колесах, имеет ручки для перемещения. GROVERS MIG 395 может осуществлять сварку проволокой диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм (для сварки углеродистой и нержавеющей стали) на катушках D300 и D200

              Максимальная производительность даже в неблагоприятных условиях.

              Надежный полуавтомат для работы в тяжелых условиях!
              Качественный, мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки
              21 ступень переключения сварочного напряжения позволит устанавливать параметры с максимальной точностью
              Встроенные функции Burn-back (Регулируемый отжиг проволоки), Spot (Сварка прихватками).
              Два гнезда для обратного кабеля с разной индуктивностью для жесткой и мягкой дуги.
              Большие колеса, ручка для перемещения и петля для поднятия обеспечивают полную маневренность аппарата.
              Электронная система стабилизации скорости подачи проволоки.
              Четкий цифровой дисплей для отображения параметров сварочного напряжения и тока.
              Технические характеристики:

              Параметр MIG 395
              Входное напряжение, (В) 380± 10%
              Потребляемая мощность, (кВТ) 11,8
              Сварочный ток, (А) 40-390
              Рабочее напряжение, (В) 18-39
              Номинальный сварочный ток 390
              Рабочий цикл при 40°C 60% - 300A
              Количество ступеней регулировки сварочного напряжения 21
              Диаметр сварочной проволоки, (мм) 0,8/1,0/1,2
              Класс защиты IP21
              Габариты, (ДxШxВ) (мм) 960*785*350
              Вес, (кг) 100
              Комплектация товара:

              Сетевой кабель 2,5м,
              Кабель заземления 3м с клеммой.
              Полуавтоматическая горелка приобретается отдельно.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store