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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              40 220

              Сварочный аппарат Сварог real TIG 200PAC/DC(E20101

              Телефон
              +79301652253
              Продавец
              Авеста
              0
              Описание товара
              Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA). 

              Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В

              Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса

              Режим работы 2T/4T 
              — Качественная сварка от 5 А
              — Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц
              — Регулируемое время продувки газом после сварки
              — Интеллектуальная система охлаждения
              — Подключение педали
              — Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
              — Гарантия 5 лет.
              Технические характеристики:

              Напряжение питающей сети: 160-270

              Частота питающей сети: 50 Гц

              Потребляемая мощность TIG: 6 кВА

              Потребляемая мощность ММА: 7.1 кВА

              Потребляемый ток: 27.2 А

              Сварочный ток TIG: 5–200 А

              Сварочный ток MMA: 10–160 А

              Рабочее напряжение TIG: 10.2–18.0 В

              Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В

              ПН (40°C): 60%

              Сварочный ток TIG (ПН 100%): 129 А

              Сварочный ток MMA (ПН 100%): 114 А

              Напряжение холостого хода TIG: 61 В

              Напряжение холостого хода MMA: 61 В

              Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм

              Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм

              Время продувки газом после сварки: 5–20 с

              Способ возбуждения дуги: Высокочастотный

              Коэффициент мощности: 0.7

              КПД: 85%

              Класс изоляции: B

              Класс защиты: IP 21S

              Габариты: 502×217×381мм

              Вес: 9 кг

              Режим импульсной сварки✓

              Режим работы 2Т/4Т✓

              Режим сварки AC/DC✓

              Регулировка баланса полярности✓

              Режим сварки ММА✓

              Пульт ДУ✓

              Комплект поставки: 

              Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.

              Горелка WP-26K в сборе, 4 м - 1 шт.

              Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.

              Комплект ЗИП - 1 шт.

              Руководство по эксплуатации - 1 шт.

              Паспорт - 1 шт.
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