Сварочный аппарат Сварог real TIG 200PAC/DC(E20101

Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса
Режим работы 2T/4T — Качественная сварка от 5 А — Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц — Регулируемое время продувки газом после сварки — Интеллектуальная система охлаждения — Подключение педали — Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату. — Гарантия 5 лет. Технические характеристики: