Сварочный аппарат Сварог real TIG 200PAC/DC(E20101

Описание товара

Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).



Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В



Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса



Режим работы 2T/4T

— Качественная сварка от 5 А

— Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц

— Регулируемое время продувки газом после сварки

— Интеллектуальная система охлаждения

— Подключение педали

— Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.

— Гарантия 5 лет.

Технические характеристики:



Напряжение питающей сети: 160-270



Частота питающей сети: 50 Гц



Потребляемая мощность TIG: 6 кВА



Потребляемая мощность ММА: 7.1 кВА



Потребляемый ток: 27.2 А



Сварочный ток TIG: 5–200 А



Сварочный ток MMA: 10–160 А



Рабочее напряжение TIG: 10.2–18.0 В



Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В



ПН (40°C): 60%



Сварочный ток TIG (ПН 100%): 129 А



Сварочный ток MMA (ПН 100%): 114 А



Напряжение холостого хода TIG: 61 В



Напряжение холостого хода MMA: 61 В



Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм



Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм



Время продувки газом после сварки: 5–20 с



Способ возбуждения дуги: Высокочастотный



Коэффициент мощности: 0.7



КПД: 85%



Класс изоляции: B



Класс защиты: IP 21S



Габариты: 502×217×381мм



Вес: 9 кг



Режим импульсной сварки✓



Режим работы 2Т/4Т✓



Режим сварки AC/DC✓



Регулировка баланса полярности✓



Режим сварки ММА✓



Пульт ДУ✓



Комплект поставки:



Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.



Горелка WP-26K в сборе, 4 м - 1 шт.



Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.



Комплект ЗИП - 1 шт.



Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Паспорт - 1 шт.