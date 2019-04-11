Описание товара

Инвертор для плазменной резки GROVERS CUT 100

Разрезать пару десятков тонн за день?- ЛЕГКО! Промышленная машина для резки любых типов металлов до 35мм.



Инвертор GROVERS CUT 100 станет незаменим для производственного использования с постоянными большими объемами работ по резке металлов. Солидная мощность устройства и эффективная система охлаждения в комплексе обеспечивает высокую производительность и безупречное качество реза даже в тяжелых производственных условиях, где требуется высокая износостойкость и выносливость расходных материалов. При этом максимальная толщина разрезаемого металла может достигать 35 мм. Подходит для резки таких металлов, как низко углеродная сталь, легированная сталь, любые цветные металлы.



Постоянный контроль процесса плазменной резки благодаря использованию передовых технологий

100% рабочий цикл даже при 40С окружающей среды

Интеллектуальная защита от перепада напряжения, перегрева и недостаточного давления сжатого воздуха.

В комплекте уже есть качественный 6м плазматрон PT141 (ITALIA)

Резка самых разнообразных материалов: сталь, нержавеющая сталь, алюминий и др.

Возможность использовать в ЧПУ (укомплектован блоком управления и разъемом CNC)

Функция POST GAS – охлаждение горелки после реза

Три режима реза!

Обычный классический способ реза (однократный поджиг)

Режим сетка или непрерывная дежурная дуга

Режим строжка - необходим для того чтобы выбирать металл (дефекты, выборки и.т.д)

Технические характеристики:



Номинальное входное напряжение, (В) 3-380В±10%, 50/60Гц

Потребляемый ток, (А) 20

Потребляемая мощность, (кВт) 15

Давление воздуха, атм. (не менее/ не более) 3/5

Расход воздуха, л/мин 250

Диапазон регулирования тока резки, (А) 20~100

Напряжение холостого хода, (В) 360

Рабочий цикл ПВ, (40⁰С, 10 минут) 100%(100A)

Оптимальная толщина материала, (мм) Углеродистая сталь ≤35

Нержавеющая сталь ≤35

Алюминий ≤30

Медь ≤24

Габариты, (мм) 630x300x600

Класс защиты IP21

Вес нетто, кг 40

Комплектация:



Сетевой кабель 2,5м

Кабель заземления 4м с клеммой

Плазматрон PT141 6м - 1шт.