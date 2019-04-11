Сварочный аппарат Сварог TIG 500 P (W302)

Аппарат серии STANDART TIG 500 P (W302) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.
Ключевые особенности:
Дисплей индикации
Режим импульсной сварки
Регулировка спада и нарастания тока
Точечная сварка (SPOT)
2Т и 4Т режимы сварки — Продувка газом до и после сварки — Регулировка форсажа дуги для ММА сварки — Гарантия 2 года