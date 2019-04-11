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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              173 240

              Сварочный аппарат Сварог TIG 500 P (W302)

              Телефон
              +79301652253
              Продавец
              Авеста
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              Описание товара
              Аппарат серии STANDART TIG 500 P (W302) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок. 

              Ключевые особенности:

              Дисплей индикации

              Режим импульсной сварки

              Регулировка спада и нарастания тока

              Точечная сварка (SPOT)

              2Т и 4Т режимы сварки 
              — Продувка газом до и после сварки
              — Регулировка форсажа дуги для ММА сварки
              — Гарантия 2 года 

              Технические характеристики:

              Напряжение питающей сети: 380 В ±15%

              Частота питающей сети: 50 Гц

              Потребляемая мощность TIG: 18 кВА

              Потребляемая мощность ММА: 23 кВА

              Потребляемый ток: 40 А

              Сварочный ток TIG: 10–500 А

              Сварочный ток MMA: 30–500 А

              Рабочее напряжение TIG: 11.2–30.0 В

              Рабочее напряжение ММА: 20.4–40.0 В

              ПН (40°C): 60%

              Сварочный ток TIG (ПН 100%): 388 А

              Сварочный ток MMA (ПН 100%): 388 А

              Напряжение холостого хода TIG: 88 В

              Напряжение холостого хода MMA: 82 В

              Диаметр электрода TIG: 1.0–4.0 мм

              Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм

              Время продувки газом до сварки: 5–10 с

              Время продувки газом после сварки: 5–10 с

              Способ возбуждения дуги: Высокочастотный

              Коэффициент мощности: 0.96

              КПД: 85%

              Класс изоляции: F

              Класс защиты: IP 21S

              Габариты: 675×350×665 мм

              Вес: 54 кг

              Режим импульсной сварки✓

              Режим сварки SPOT✓

              Режим сварки ММА✓

              Подключение блока охлаждения✓

              Регулировка времени спада тока✓

              Регулировка времени нарастания тока✓

              Регулируемый форсаж дуги✓

              Hot Start✓

               Комплект поставки: 

              Инверторный сварочный аппарат - 1 шт

              Горелка в сборе SUPER TS 18, 4 м - 1 шт

              Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт

              Комплект ЗИП - 1 шт

              Руководство по эксплуатации - 1 шт

              Паспорт - 1 шт
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