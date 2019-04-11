Сварочный аппарат Сварог TIG 500 P (W302)

Описание товара

Аппарат серии STANDART TIG 500 P (W302) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.



Ключевые особенности:



Дисплей индикации



Режим импульсной сварки



Регулировка спада и нарастания тока



Точечная сварка (SPOT)



2Т и 4Т режимы сварки

— Продувка газом до и после сварки

— Регулировка форсажа дуги для ММА сварки

— Гарантия 2 года



Технические характеристики:



Напряжение питающей сети: 380 В ±15%



Частота питающей сети: 50 Гц



Потребляемая мощность TIG: 18 кВА



Потребляемая мощность ММА: 23 кВА



Потребляемый ток: 40 А



Сварочный ток TIG: 10–500 А



Сварочный ток MMA: 30–500 А



Рабочее напряжение TIG: 11.2–30.0 В



Рабочее напряжение ММА: 20.4–40.0 В



ПН (40°C): 60%



Сварочный ток TIG (ПН 100%): 388 А



Сварочный ток MMA (ПН 100%): 388 А



Напряжение холостого хода TIG: 88 В



Напряжение холостого хода MMA: 82 В



Диаметр электрода TIG: 1.0–4.0 мм



Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм



Время продувки газом до сварки: 5–10 с



Время продувки газом после сварки: 5–10 с



Способ возбуждения дуги: Высокочастотный



Коэффициент мощности: 0.96



КПД: 85%



Класс изоляции: F



Класс защиты: IP 21S



Габариты: 675×350×665 мм



Вес: 54 кг



Режим импульсной сварки✓



Режим сварки SPOT✓



Режим сварки ММА✓



Подключение блока охлаждения✓



Регулировка времени спада тока✓



Регулировка времени нарастания тока✓



Регулируемый форсаж дуги✓



Hot Start✓



Комплект поставки:



Инверторный сварочный аппарат - 1 шт



Горелка в сборе SUPER TS 18, 4 м - 1 шт



Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт



Комплект ЗИП - 1 шт



Руководство по эксплуатации - 1 шт



Паспорт - 1 шт