Заклепка резьбовая, кобурная 64 мм черная

Описание товара

Заклепка резьбовая, кобурнаяКобурная кнопка - винт, состоит из двух частей, предназначена для застегивания кожаных изделий - браслетов, ремней, сумок, чехлов, кошельков и тп.Материал: латуньРазмер: 6*4 ммЦвет: черный никель