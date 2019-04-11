Заклепка резьбовая, кобурная 75 мм

Описание товара

Заклепка резьбовая, кобурнаяКобурная кнопка - винт, состоит из двух частей, предназначена для застегивания кожаных изделий - браслетов, ремней, сумок, чехлов, кошельков и т.п.Материал: латуньРазмер: 7*5 ммЦвет: серебро