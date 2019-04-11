Плита индукционная Gemlux GL-IP20A

Одноконфорочная индукционная плита Gemlux GL-IP20A обладает всеми преимуществами индукционных плит, а именно: отсутствие открытого огня и раскаленных поверхностей, высокая скорость приготовления пищи и экономичность, возможность регулирования мощности, температуры и времени приготовления в широких пределах и с высокой точностью, а также простота в уходе. Электроплита Gemlux GL-IP20A имеет пластиковый корпус, компактные размеры и малый вес, легко переносится с места на место и идеально подходит для дачи и загородного дома. Технические характеристики Мощность 2,00 кВт Габаритные размеры 288х345х65 Материал корпуса пластмасса Дополнительная информация Рабочая температура 60-240 °С Таймер 0-180 минут Сенсорное управление