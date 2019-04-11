Плита индукционная Gemlux GL-IP20A

Описание товара

Одноконфорочная индукционная плита Gemlux GL-IP20A обладает всеми преимуществами индукционных плит, а именно: отсутствие открытого огня и раскаленных поверхностей, высокая скорость приготовления пищи и экономичность, возможность регулирования мощности, температуры и времени приготовления в широких пределах и с высокой точностью, а также простота в уходе. Электроплита Gemlux GL-IP20A имеет пластиковый корпус, компактные размеры и малый вес, легко переносится с места на место и идеально подходит для дачи и загородного дома.

Технические характеристики

Мощность 2,00 кВт

Габаритные размеры 288х345х65

Материал корпуса пластмасса

Дополнительная информация

Рабочая температура 60-240 °С

Таймер 0-180 минут

Сенсорное управление