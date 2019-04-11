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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              3 580

              Плита индукционная Gemlux GL-IP20A

              Телефон
              +73472165125
              Продавец
              ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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              Описание товара
              Одноконфорочная индукционная плита Gemlux GL-IP20A обладает всеми преимуществами индукционных плит, а именно: отсутствие открытого огня и раскаленных поверхностей, высокая скорость приготовления пищи и экономичность, возможность регулирования мощности, температуры и времени приготовления в широких пределах и с высокой точностью, а также простота в уходе. Электроплита Gemlux GL-IP20A имеет пластиковый корпус, компактные размеры и малый вес, легко переносится с места на место и идеально подходит для дачи и загородного дома.
              Технические характеристики
              Мощность 2,00 кВт
              Габаритные размеры 288х345х65
              Материал корпуса пластмасса
              Дополнительная информация
              Рабочая температура 60-240 °С
              Таймер 0-180 минут
              Сенсорное управление
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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